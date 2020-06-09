حدث ليلًا| تحرك برلماني ردًا على إثيوبيا.. وحكم تعقيم المتوفى بكورونا بدلًا من تغسيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- بعد تصريحات آبي أحمد.. خبراء: إثيوبيا لا تستطيع ملء سد النهضة منفردة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إن ملء سد النهضة قرار لا رجعة فيه، مشيرًا إلى أن بلاده لا تسعى للإضرار بالآخرين.

للتفاصيل اضغط الرابط

​​- في 6 محافظات.. طلب إحاطة بشأن تزاحم المزارعين أمام الجمعيات الزراعية

تقدمت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة، تحذر فيه من كارثة بسبب تزاحم المئات من المزارعين أمام الجمعيات الزراعية لصرف الأسمدة في ظل وباء "كورونا".

للتفاصيل اضغط الرابط

- ​​التأجيل وموقف المواد المحذوفة.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية في "س وج"

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة، بإجراءات مختلفة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

للتفاصيل اضغط الرابط

- "دمه اتصفى في الشارع".. مقتل شاب بطعنة صديقه في دار السلام

تباشر نيابة جنوب القاهرة، التحقيق في واقعة مقتل شاب على يد صديقه في دار السلام.

للتفاصيل اضغط الرابط

- الغنوشي يبرر تجاوزه على الرئيس التونسي: لدينا مصالح في ليبيا

برر راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة المحسوبة على إخوان تونس، تجاوزه على الرئيس قيس سعيد، بشأل الملف الليبي، مؤكدًا أن لديهم مصالح في ليبيا ولا ينبغي أن تكون تونس محايدة في هذه الأزمة، حسبما ذكرت العربية.

للتفاصيل اضغط الرابط

- "لن نقف عاجزين".. بيان عاجل في البرلمان بعد إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة يوليو المقبل

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الخارجية والري، بشأن إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة في يوليو المقبل، عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس.

للتفاصيل اضغط الرابط

- بالتليسكوب.. كيف بدى القمر بجوار المشترى وزٌحل؟

التقط تليسكوب الجمعية المصرية لعلوم الفلك، صورة لظاهرة اقتران القمر وكوكبي المشترى وزحل، مساء الاثنين.

للتفاصيل اضغط الرابط

- خفيفة إلى غزيرة.. "التنبؤ" يكشف خريطة الأمطار على دول حوض النيل

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، مؤشر حالة الأمطار على منابع حوض النيل.

للتفاصيل اضغط الرابط

- مطار القاهرة يستقبل 32 رحلة استثنائية لإعادة 5800 مصريًّا

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، على مدار الـ24 ساعة، 32 رحلة طيران استثنائية، يسيّرها عدد من شركات الطيران الخاصة، وكذلك شركتا "مصر للطيران" و"إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران، لإعادة نحو 5879 مصريًّا من الكويت والسعودية والإمارات.

للتفاصيل اضغط الرابط

- قبل ساعات.. ننشر كواليس مؤتمر وزير الكهرباء لإعلان الزيادة قبل الأخيرة في الأسعار

قالت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة، إن المؤتمر الصحفي الذي يعقد غدًا الثلاثاء، ويعلن فيه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أسعار الشرائح الجديدة، سيشهد إجراءات احترازية مشددة، في ظل إجراءات الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

للتفاصيل اضغط الرابط

- ​نقيب المحامين يدعو لجنة البت في أدلة الاشتغال للاجتماع يوم 20 يونيو

دعا نقيب المحامين رجائي عطية، لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال، للاجتماع يوم السبت الموافق 20 يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

للتفاصيل اضغط الرابط

- بعد تخطي 35 ألف حالة.. الصحة تكشف أكثر 3 محافظات إصابة بكورونا وأقل 3

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في مصر إلى 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

للتفاصيل اضغط الرابط

- "الصحة العالمية" توجه رسالة للباعة في مصر للوقاية من كورونا

طالب مكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة، الباعة في الأسواق، بتطبيق قواعد الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

للتفاصيل اضغط الرابط

- الصحة تكشف مجددًا الطريقة المناسبة لارتداء الكمامة للحماية من "كورونا"

نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجددًا، صورًا تظهر الطريقة المثلى لارتداء الكمامة الطبية، للحماية من فيروس "كورونا المستجد".

للتفاصيل اضغط الرابط

- خوفًا من العدوى.. الأزهر يوضح حكم تعقيم المتوفى بكورونا بدلًا من تغسيله

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن تعقيم المتوفى بكورونا، بدلاً من غسله، خوفا من انتشار العدوى جائز شرعا.

للتفاصيل اضغط الرابط

- طلب إحاطة في البرلمان لتأجيل تطبيق زيادة شرائح الكهرباء 3 أشهر

تقدمت إيمان خضر، عضو مجلس النواب، اليوم الاثنين، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، لتأجيل تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء، لمدة 3 أشهر، لما تمر به البلاد من بسبب ظروف استثنائية على إثر جائحة فيروس كورونا وأثرت بالسلب على أوضاعهم المعيشية.

للتفاصيل اضغط الرابط

- "الطيران المدني" تصدر تعليمات للشركات لمواجهة الزحام في المطارات

قررت سلطة الطيران المدني مساء اليوم الاثنين، إلزام شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي بعدة نقاط، في إطار جهود الدولة لمواجهة أزمة وباء كورونا المستجد، خاصة بلشركات التي تنظم رحلات إجلاء المصريين من الخارج إلى المطارات المصرية.

Advertisements

للتفاصيل اضغط الرابط

- يوفر تمويلًا كبيرًا.. تفاصيل اجتماع "اتحاد الغرف" بشأن مشروع قانون صندوق السياحة

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، اجتماع برئاسة أحمد الوصيف و بحضور رؤساء الغرف الخمس، والنائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب الذي رحب بالدعوة للمشاركة في الاجتماع.

للتفاصيل اضغط الرابط

- رئيس حزب الوفد يهنئ السيسي بمرور 6 سنوات على توليه الحكم

تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه رئاسة الجمهورية، في 8 يونيو 2014.

للتفاصيل اضغط الرابط

- شومان لأئمة إندونيسيا: الأزهر لا يكفر أحدًا.. ومنهجه اليسر والوسطية

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، إن خطورة الفكر التكفيري تكمن فى إضرارها بالمجتمع المسلم وتمزيقه، وتغذية الفرقة والشحناء بين المسلمين، واستباحة الدماء، فالتكفير له ضوابط وقواعد إذا لم تراعى لأصبحت القضية فوضى، ولذلك حذر الإسلام من تلك القضية ولم تتركها الشريعة الإسلامية لأى شخص أو جماعة، بل يفصل فيها القضاء.

للتفاصيل اضغط الرابط

- تصل إلى 45.. الأرصاد تعلن توزيعات الحرارة والرطوبة حتى السبت على معظم المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة على كل المناطق خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الاثنين وحتى السبت المقبل.

للتفاصيل اضغط الرابط

- منظمة خريجي الأزهر تستنكر الهجوم الإرهابي على المدنيين في أفغانستان

استنكرت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ما قام به مسلحون من إطلاق النار على أربعة أشخاص من أسرة واحدة بينهم شيخ قبيلة فى إقليم "وردك " الواقع وسط أفغانستان.

للتفاصيل اضغط الرابط

- "رقابة صارمة".. تفاصيل اجتماع وزيرة الصحة مع ممثلي المستشفيات الخاصة

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ضرورة إعلاء مصلحة المرضى دون النظر إلى الأرباح، حفاظًا على حياة المواطنين.

للتفاصيل اضغط الرابط

- محكمة كورية جنوبية ترفض إصدار مذكرة توقيف بحق وريث "سامسونج"

رفضت محكمة كورية جنوبية طلب إصدار مذكرة توقيف بحق وريث مجموعة سامسونج جاي واي لي، المتهم بالاحتيال المالي، حسبما ذكرت رويترز.

للتفاصيل اضغط الرابط

- بعد إصابتهم بالوباء.. مسؤولان أمريكيان: 60% من أفراد طاقم "تيودور روزفلت" يحملون أجسامًا مضادة لكورونا

ذكر مسؤولان أمريكيان أن فحصا أجرته البحرية الأمريكية لتحديد مدى انتشار فيروس كورونا على متن حاملة الطائرات "تيودور روزفلت"، أظهر وجود أجسام مضادة للفيروس لدى نحو 60% من الطاقم، وفقا لرويترز.

للتفاصيل اضغط الرابط

- مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: نحضر لقمة ثنائية مع الصين نهاية يونيو

قالت فيرجيني باتو المتحدثة باسم مفوضية الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يأمل في عقد قمة ثنائية مع الصين نهاية الشهر الجاري، حسبما ذكرت رويترز.

للتفاصيل اضغط الرابط

- اجتماع أمريكي روسي لبحث خفض مخزون الأسلحة النووية الشهر الجاري

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة وروسيا سترسلان مسؤولين بارزين إلى فيينا يوم 22 يونيو الجاري، لإجراء جولة جديدة من المحادثات الخاصة بالسيطرة على الأسلحة، حيث تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاستعانة بموسكو لضم الصين إلى مفاوضات أوسع للحد من مخزونات الأسلحة النووية للدول الثلاث.

للتفاصيل اضغط الرابط

- الغنوشي يبرر تجاوزه على الرئيس التونسي: لدينا مصالح في ليبيا

برر راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة المحسوبة على إخوان تونس، تجاوزه على الرئيس قيس سعيد، بشأل الملف الليبي، مؤكدًا أن لديهم مصالح في ليبيا ولا ينبغي أن تكون تونس محايدة في هذه الأزمة، حسبما ذكرت العربية.

للتفاصيل اضغط الرابط

- ترامب يسمح بالصيد التجاري للأسماك في المياه المحمية قبالة سواحل نيو إنجلاند

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه سيسمح بالصيد التجاري للأسماك في المياه المحمية قبالة سواحل نيو إنجلاند ، والتخلص من ضوابط عهد أوباما التي تهدف إلى الحفاظ على الشعاب المرجانية في أعماق البحار والحيتان المهددة بالانقراض.

للتفاصيل اضغط الرابط

- إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل المتهمة حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه.

للتفاصيل اضغط الرابط

- تجديد حبس ابنة الشاطر و6 آخرين بتهمة تمويل الإرهاب 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، تجديد حبس عائشة الشاطر و6 آخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض ضد الدولة، وتمويل جماعة إرهابية.

للتفاصيل اضغط الرابط

- "الجيران" يمنعون مصاب بكورونا من دخول منزله في الشرقية

اشتكى الدكتور محمد رياض، أخصائي المسالك البولية بمستشفى "الأحرار" التعليمي، في مدينة الزقازيق بالشرقية، من سلوك جيرانه الذين منعوا والده من دخول منزله، بعد علمهم بنبأ إصابته بفيروس كورونا المُستجد.

للتفاصيل اضغط الرابط

- رغم الاعتداء عليهم.. أطباء "بنها التعليمي" يجرون جراحة عاجلة لمصاب بكورونا

أعلنت اليوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إجراء فريق طبي من مستشفى بنها التعليمي جراحة عاجلة لأحد مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

للتفاصيل اضغط الرابط

- صور- تفاصيل اعتداء أسرة "ضحية كورونا" على ممرضتين بمستشفى بنها

ردود فعل متباينة أثارتها واقعة اتهام أفراد من أسرة مريض توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالاعتداء على طاقم التمريض بمستشفى بنها التعليمي بالقليوبية المخصصة ضمن 13 مستشفى بالمحافظة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وإحداث تلفيات بغرفة إقامة التمريض وإتلاف بعض المستلزمات الطبية.

للتفاصيل اضغط الرابط