شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: 67 إصابة جديدة بكورونا في كفرالشيخ.. والإجمالي يرتفع إلى 694 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، أن نتيجة التحليلات بالمعامل المركزية كشفت تسجيل ٦٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأوضحت «المصادر»، فضلت عدم ذكر اسمها، أن إجمالي عدد المصابين بالمحافظة ارتفع إلى ٦٩٤ حالة منذ بداية الجائحة. وطالب المصدر من المواطنين الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء والبقاء في منازلهم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 35,444

تعافي 9,375

وفيات 1,271

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