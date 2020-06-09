‎التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، صرف معاشات يونيو، وذلك لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيها وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تلقت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف المعاشات، والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يونيو فى الأيام الأربعة الأولي؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف 4.35 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 4.89 مليار جنيه.

وجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أعلنت في إطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن اتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية A.T.M " " وصرف المعاشات المحولة على البنوك اعتباراً من الأول من يونيو، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر وخصص لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها وعددهم 1 مليون قائم بالصرف أيام (7 -8) من شهر يونيو، و فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم 9 يونيو.

وأنه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور 6 أشهر على آخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة إلى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.