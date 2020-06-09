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أخبار مصر | عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، رسالة تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة مرور ست سنوات على توليه مقاليد حكم الدولة المصرية.

وقال "آل الشيخ"، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي زعيم مصر المحترم أتقدم لسيادتكم ولشعب مصر العظيم بالتهنئة علي مرور ست سنوات على توليكم حكم بلد عظيم بحجم مصر هنيئا لشعب مصر بسيادتكم زعيم وطني مصري عربي مخلص أرسى في وطنه قواعد العدل وسيادة القانون على الجميع دون تفرقةً وفقك الله وسدد خطاك".

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