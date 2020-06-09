شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء لـ«القادة الجدد»: تلاحموا مع المواطنين.. حلوا مشاكلهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، القيادات الجديدة في التغييرات المحلية الأخيرة، بالتلاحم مع المواطن وحل مشاكله والتواجد بين المواطنين .

وعقد فودة اجتماع عقب صدور حركة المحليات بمحافظة جنوب سيناء، التي اعتمدها اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية منذ عدة أيام، وذلك بترقية اللواء نادر حنفي محمود عشماوي، سكرتير عام جنوب سيناء إلى درجة وكيل وزارة،

وشملت الحركة تعيين اللواء مجدي محمد عبده الوصيف في منصب سكرتير عام مساعد جنوب سيناء، واللواء وليد السيد أحمد المعداوي مصطفى، رئيسا لمدينة دهب، وتعيين اللواء محمد منصور محمود شعير، رئيسًا لمدينة نويبع.

ورحب «المحافظ» بهم على أرض محافظة جنوب سيناء وتمنى لهم التوفيق في حياتهم العملية القادمة بالمحافظة، وقدم التهنئة خاصة للواء نادر عشماوي، على ثقة الوزارة.

وطالب كافة القيادات الجدد والقدامى ببذل أقصى الجهد خلال المرحلة القادمة وتنفيذ كافة التوجهات السياسية وإزالة التعديات ومنع المخالفات والحفاظ على أملاك الدولة وهيبتها والاهتمام بالنظافة ومتابعة كافة الإجراءات الاحترازية نحو مواجهة فيروس كورونا والتلاحم مع المواطنين من أجل معرفة مطالبهم وحل مشاكلهم.

حضر اللقاء المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات التنموية .

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كانت وزارة التنمية المحلية قد أجرت حركة تغيرات جديدة لعدد من القيادات المحلية في محافظات الجمهورية شملت ٣ قيادات محلية جديدة بجنوب سيناء.