شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين تعلن تفاصيل منح تصاريح لـ 3 من أصل 5 بـ«النهار» (بيان) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انعقدت لجنتا التصاريح والقيد بمقر نقابة الإعلاميين، أمس الاثنين، لنظر ملفات المتقدمين لطلب القيد.

وقال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن لجنة القيد نظرت ملفات المتقدمين لطلب القيد وحددت من ينطبق عليه شروط القيد كما منحت اللجنة بطاقات العضوية لعدد ممن تم اعتمادهم من قبل وذهبوا إلى النقابة لأداء القسم واستلام بطاقات العضوية.

وأضاف نقيب الإعلاميين، في تصريحات صحفية، أنه تم منح تصاريح مزاولة المهنة للعديد ممن استوفوا الشروط منهم ثلاثة من الخمسة الذين صدر لهم قرار المنع من الظهور من قبل المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام وهم: دعاء فاروق و-علا شوشه وريم البارودي.

كما تم منح التصاريح لآخرين ممن استوفوا الشروط خارج القرار السابق.

وأكد نقيب الاعلاميين أن التعاون مستمر بين النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضبط المشهد الإعلام.

وأهاب نقيب الإعلاميين بجميع ممارسي النشاط الإعلامي سرعة التوجه إلى مقر النقابة لتقنيين أوضاعهم وفقا للقانون.

ومن جانبه أشار محجوب سعده، عضو لجنة القيد، إلى أن اللجنة مستمرة في فرز أوراق المتقدمين وتطبيق القانون والحفاظ على الدورة المستديمة لأوراق المتقدم.

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وأضاف خالد فتوح، عضو لجنة القيد نستقبل يومياً الزملاء لتجديد عضوياتهم بإلاضافة إلى ما يتم اعتماده من عضويات جديدة.