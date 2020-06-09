شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الموافقة على مشروع القانون.. كيف يشكل مجلس الشيوخ؟ وما شروط الترشح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصت المادة 250 من الدستور ، وهى مادة أضيفت للدستور خلال التعديلات الأخيرة التى وافق عليها الشعب فى استفتاء أبريل قبل الماضى ، على تشكيل مجلس الشيوخ ومدة عضويه وشروط الترشح له وجاء بالمادة ، يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.

كما حددت المادة (251) شروط الترشح ، حيث يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

Advertisements

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،الأحد ، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ ، والذى يأتى إعمالا للتعديلات الدستورية الأخيرة التى نصت على وجوده.

يذكر إن مجلس النواب وافق ، خلال جلسته العامة المنعقدة فى أبريل 2019، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد المستحدثة فى التعديلات الدستورية، والخاصة بإنشاء مجلس الشيوخ. وأُجري الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الفترة من 20 إلى 22 أبريل 2019 ، وأعلنت النتيجة رسميا بالموافقة عليها فى 23 أبريل من نفس العام ، حيث أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد من شاركوا فى الاستفتاء 27 مليون و193 ألف و590 ناخبا بنسبة 44.33% ، وان جملة المصوتين بالموافقة 23 مليون و416 ألف و741 صوتا، بنسبة 88.83% ، وجملة المصوتين بعدم الموافقة 2 مليون 945 و680 صوتا بنسبة 11.17%.