شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": مستمرون فى إجراءات ضبط المشهد فيما يخص البرامج الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة تواصل- خلال اجتماعها غدا الأربعاء- مناقشة إجراءات ضبط المشهد الإعلامي فيما يخص البرامج الطبية، بالإضافة إلي مناقشة تقارير الرصد حول التغطية الإعلامية لفيروس كورونا فى الوسائل الإعلامية والصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى .

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس قرر من قبل منع ظهور كلا من بوسى الطيار ودعاء فاروق و ريم البارودى وهالة فهمى وعلا شوشة لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة و المقروءة و الإلكترونية، ولحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.

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جاء ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين و القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة و الإعلام و المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لائحته التنفيذية و قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للاعلام و توصية لجنة الشكاوى بشأن تقديم البرامج الطبية التى يقدمها شخصيات غير مؤهلة.