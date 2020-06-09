شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المستلزمات الطبية: 2 مليون كمامة يوميا تنتجها المصانع المصرية المسجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إن الكمامة الطبية للاستخدام داخل المستشفيات للأطقم الطبية والمرضى فقط، ولا يتجاوز استخدامها أكثر من أربع ساعات ولا تقارن بالكمامة القماش التى تتناسب مع المواطنين، مشيرا إلى أن النصيحة للمواطنين هو استخدام الكمامة القماش.

وتابع عزت، خلال لقائه فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، إن السبيل للوقاية من الإصابة بالفيروس هو التباعد، بعدها يأتى دور غسيل الأيدى يليها ارتداء الكمامة، مشيرا إلى أن أى منتج خاص بالتطهير لابد أن يكون مسجلا لدى وزارة الصحة، مؤكدا أن المصانع المصرية المسجلة تنتج حوالى 2 مليون كمامة فى اليوم.

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وواصل عزت، قائلا إنه لابد من ترك الكمامات الطبية للقطاع الطبى، والتكالب على الكمامات الطبية أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام إلى خمسة أضعاف، وفى حال ارتداء الكمامات الطبية فلابد من تمزيقها قبل التخلص منها.

من جانب أخر، قال الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة صناعة المستلزمات الطبية، إن الشعبة طالبت في وقت سابق بضرورة وقف بيع الكمامات الطبية واسبتدالها بالقماش حتى ثبت وجهة نظرنا ودعمت ذلك دول كثيرة في أوروبا وغيرها، موضحاً أن منظمة الصحة العالمية أعلنت جواز استخدام الكمامة القماش.

وأضاف عزت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن الهدف من الكمامة القماش منع الرذاذ من المريض للشخص المرتدي الكمامة، مشيراً إلى أن الكمامة لكي لا ينقل الشخص المصاب العدوى إليك، كما أن وجود الكمامات الطبية غير المطابقة إهدار للاقتصاد فهو مصنع من ورق المناديل.