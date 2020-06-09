شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يشن غارات على مليشيات الوفاق غرب سرت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن مصادر أكدت بأن الجيش الليبي شن غارات على عناصر الوفاق بمنطقة بونجيم غرب سرت.
اتهم الجيش الوطني الليبي تركيا الدولة العضو فى حلف الناتو باستغلال عضويتها فى الحلف العسكرى للسيطرة على ليبيا واحتلالها دون أن يكون لباقى دول حلف الناتو أية مصلحة في ذلك.
وأشار الجيش الوطني الليبي فى بيان له إلى أن تركيا تهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي ودول حوض المتوسط، متسائلا: عن موقف حلف شمال الأطلسي حول ما يجرى في ليبيا وإمكانية تورطه فى حرب لدعم تركيا فى مبادرتها.
وقال الجيش الليبي إن سلامة ووحدة وسيادة ليبيا أمر لا تفريط فيه وأن الجيش الوطني الليبي بكل قوته وبمساعدة الأصدقاء سيقف بكل قوة ضد مساعي احتلال ليبيا وسيتم الدفاع عنها في مواجهة العدو التركي المحتل الذي يسعى لضرب استــقرار ليبيا والمنطقة من خلال جلب الأسلحة ونقل الإرهابيين والمرتزقة.
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