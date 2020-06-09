شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعداية الأزهرية واستعدادات الثانوية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، مؤتمر صحفي "اون لاين" ، لتوضيح كل الأمور المتعلقة بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والإجراءات الاحترازية المشددة التي يتخذها الأزهر للحفاظ على سلامة الطلاب وكل القائمين على الامتحانات.

كما سيعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الأول لسنوات النقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية، فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، موضحا أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة وطرق الحصول عليها، ونسب النجاح وغيرها فى المؤتمر الصحفى المقرر انعقاده غدا بالتزامن مع إعلان النتيجة، لاطلاع الطلاب وأولياء الأمور على آخر مستجدات امتحانات الثانوية الأزهرية.

وكان قد بعث وكيل الأزهر برسالة طمأنة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكل الطلاب وأولياء الأمور، مشددا على أن عملية تعقيم اللجان والمعاهد الأزهرية التي ستعقد بها الامتحانات سيكون بشكل مكثف، وسيكون هناك 12 طالبًا بحد أقصى داخل اللجنة، وسيتم تسليم كل أدوات ومواد التعقيم للجان الامتحانات بشكل دوري لرفع مستوى الحماية داخل اللجان.

وأكد وكيل الأزهر أن الطلاب أمانة في رقاب الأزهر وسيتم اتخاذ كل الإجراءات التي تسهل عملية الامتحانات، والالتزام بشكل صارم بكل التدابير والمعايير الخاصة بحماية وتعقيم اللجان للحماية من فيروس كورونا، وأن هناك غرف عمليات ستتولى المتابعة لحظة بلحظة مع مختلف اللجان على مستوى الجمهورية.