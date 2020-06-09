شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معايير تقييم مشروعات طلاب التعليم الفنى بعد استلام الأبحاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، معايير تقييم البحث التطبيقي لطلاب النقل بالمدارس الفنية، بعد بدء الوزارة فى استلام مشاريع الأبحاث منذ 17 مايو الماضى.

وأوضحت الوزارة، أن تقييم مشاريع الأبحاث يتم من خلال مراعاة عدة معايير على رأسها صفحة الغلاف وفقا للنموذج المحدد من قطاع التعليم الفنى، وعنوان البحث فيجب أن يقترح الطالب عنوان مناسب للبحث التطبيقى، إن لم يكن له عنوان، ومقدمة بحيث تشمل أهمية وملخص للبحث، والعناصر الرئيسية للبحث.

وذكرت، أن التقييم أيضا من خلال موضوع البحث بحيث يضم شرح عناصر البحث التطبيقى الذى يمكن أن يشمل أيضا (وفقا لطبيعته): " خطوات إجراء البحث- القوانين الأساسية المستخدمة إن وجدت ووحدات النواتج- رسومات توضيحية وصور خاصة بموضوع البحث- رسومات هندسية لأجزاء فنية على ورق مربعات موضح عليها الأبعاد وكتابة مقياس الرسم"، وحل التمارين الموجودة بالبحث، والمراجع ويقصضضشد بها المصادر التي تم الإستعانة بها

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قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن المدارس الثانوى الفنى، ما زالت تستقبل مشاريع الأبحاث التطبيقية لطلاب النقل.



وأكد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن المدارس تستقبل مشاريع الأبحاث التطبيقية لطلاب النقل منذ اتاحت ذلك 17 مايو الجارى، وأنه يتم تجميع البيانات الخاصة بإعداد الطلبة التى سلمت الأبحاث حاليا من المديريات التعليمية، و العدد الإجمالى للأبحاث المستهدف استلامها من طلبة النقل بالمدارس الفنية قد يصل إلى أكثر من ١.٣ مليون بحث من طلاب سنوات النقل.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن مواعيد تسليم المشروعات التطبيقية لطلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني، والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 17 مايو 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020، ورقيا وإلكترونيا.

وأوضحت الوزارة أنه تم تقديم مواعيد تسليم المشاريع البحثية لطلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني، لتيسير استلام البحوث وإعطاء فرصة أطول للطلاب أثناء فترة التقدم لمنع حدوث كثافة على المنصة عند تسليم البحوث إلكترونيا، وكذلك لمنع وتفادي حدوث تجمعات من الطلاب بالمدارس أثناء فترة تقديم الأبحاث التطبيقية ورقيا (لمن يتعذر عليه التقديم إلكترونيا) حفاظًا على صحة الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا.



وأكدت الوزارة أن الطالب الذي يقدم البحث وكانت نتيجته (اجتاز) يحصل على 100% من درجات الفصل الدراسي الثاني وتضاف لدرجات الفصل الدراسي الأول ولا تستخرج نتيجة الدور الأول إلا بعد حضور واجتياز التدريبات العملية التي ستتم قبل بداية العام الدراسي القادم، ويتم تطبيق الضوابط الخاصة بالنجاح والرسوب