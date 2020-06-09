شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية فلكية: كسوف حلقى للشمس يشاهد بالوطن العربى 21 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الكرة الأرضية نهار الأحد 29 شوال 1441 الموافق 21 يونيو 2020 ثاني كسوف حلقي للشمس يشاهد في مصر الوطن العربي في مسار ضيق يعبر اليمن وأقصى جنوب السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير لها ، أما في باقي الوطن العربي خارج مسار الكسوف الحلقي سوف يرصد الكسوف في شكلة الجزئي فقط وبنسب متفاوته من منطقة إلى أخرى.

يحدث كسوف الشمس الحلقي عندما يكون القمر بعيدًا جدًا عن الأرض لتغطية الشمس تمامًا، وينتج عن ذلك حلقة من الضوء حول القمر وخلال هذا النوع من الكسوف لا تظهر هالة الشمس.

وكانت الكرة الأرضية على موعد الجمعة 5 يونيه الجارى، مع ثاني ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف بعام 2020م، حيث يحدث خسوف للقمرمن نوع شبه الظل.

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وهذا الخسوف لم يُمكن رؤيته بالعين المجردة يُمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في مصر وفي المنطقة العربية وكذلك في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها قارة أوروبا ماعدا معظم الجزء الشمالي منها، و قارة أسيا ماعدا شمال وشرق روسيا، و قارة أستراليا، و قارةأفريقيا، و شرق وجنوب أمريكا الجنوبية، وغرب المحيط الباسفيكي، و المحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، و القارة القطبية الجنوبية.