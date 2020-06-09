شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات الجامعات لامتحانات الفرق النهائية للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بدء استعدادات الجامعات الحكومية لامتحانات الفرق النهائية بالجامعات ، والتى من المقرر انطلاق أعمالها فى 1 يوليو المقبل ، وضع رؤساء الجامعات عدد من الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية داخل لجان الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وفيما يلى يرصد الخليج 365 أبرز الإجراءات
1 - الاستعانة بوابات وكبائن تعقيم بالجامعات
2 - ارتداء الكمامة إجباريا لدخول الامتحانات وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء
3 - مسافات آمنة بين الطلاب باللجان لا تقل عن متر ونصف
4 - تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية بصورة منتظمة ودورية
5 -منع تجمعات الطلاب بعد الامتحان لتقليل التجمعات ومكافحة كورونا
6 - توزيع الطلاب على المدرجات المختلفة بالجامعات لمنع التكدس داخل الكليات
كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات الجامعات لامتحانات الفرق النهائية للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.