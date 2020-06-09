شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تشميع مصنع ينتج كمامات وبدل وقائية غير مطابقة للمواصفات بالمنيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مواجهة كافة أوجه الغش التجاري والتلاعب بصحة المواطنين مشددا علي غلق وتشميع اي منشأة مخالفة مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم ضبط مصنع لعمل الكمامات والبدل الوقائية غير مطابقة للمواصفات وبدون ترخيص بالمنيب بمنطقة ابو زارع شارع السويس، وقد تم غلق وتشميع المصنع مع التحفظ على الأقمشة والكمامات المتواجدة واصطحاب أحد المسئولين المتواجدين بالمصنع إلى قسم الجيزة .

ومن جانبه قاد تيسير عبدالفتاح رئيس حي جنوب الجيزة الحملة حيث تم الغلق والتشميع للمصنع وتم التحفظ علي 48 ماكينة خياطه المستخدمة في صنع المنتجات المخالفة كما تم إخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.

وفى سياق آخر كان أعلن محافظ الجيزة أنه تم إزالة 16 عقار مخالف بأحياء الهرم والطالبية والعمرانية والوراق وكرداسة والحوامدية وجنوب الجيزة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إزالة عقار حتي سطح الأرض بشارع وجيه الدكروري بحي العمرانية والبدء في إزالة مخالفات البناء بعقارين بشارع جمال عبد الناصر بقرية المعتمدية بمدينة كرداسة وإزالة عقارين مخالفين بمدينة الحوامدية الأول بطريق مصر اسيوط والثاني قبل كوبري ابوربع واستكمال إزالة عقارين مخالفين بمنطقة الإخلاص بحي الطالبية .

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