شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الخامسة.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: إعلان نتائج علاج "أفيجان" خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ12 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. لطلاب الثانوية العامة.. جدول الامتحانات المعدل وترتيب المواد × 9 خطوات ‎التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز Advertisements اللجنة العلمية لمكافحة كورونا : إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيام إعلان نتيجة سنوات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية غدا الثلاثاء

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