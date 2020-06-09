شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: تكليف رئاسي بالتوسع في التعليم الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه قبل حدوث أزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، كانت الدولة قد بدأت تُولى اهتماماً واضحاً بالتعليم الإلكترونى، وجاءت أزمة «كورونا» لتؤكد أننا كنا على الطريق الصحيح، لكن مع استمرار هذه الأزمة توّجب التوسع فى منظومة التعليم عن بعد.

وأضاف، خلال اجتماعه والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس، لمناقشة كيفية التعامل مع العام الدراسى المقبل فى ظل جائحة «كورونا»، أن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع فى منظومة التعليم الإلكترونى.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك مقترحات وأفكاراً كثيرة لتطوير التعليم الإلكترونى، بهدف منع حدوث التزاحم والاختلاط بين الطلاب، خاصة فى ظل استمرار أزمة «كورونا»، منوهاً إلى أن كل ذلك يرتبط بوجود بنية أساسية تكنولوجية قوية، الأمر الذى تعمل عليه الحكومة حالياً.

وكلف بالتوسع فى الطاقة الاستيعابية لشبكات الإنترنت، بحيث يتم استيعاب المحتوى المخصص لكافة المراحل التعليمية، وقواعد البيانات المطلوب إدراجها. وأكد وزير الاتصالات أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ هذه التكليفات فى المرحلة الراهنة، بما يُسهم فى استيعاب الشبكات للكثافات المختلفة، وفى الوقت نفسه تحسين الخدمة للمستخدمين.

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم: «قبل أزمة فيروس (كورونا) عملنا على الاستثمار فى التعليم الإلكترونى، وفى ظل هذه الأزمة ارتفعت معدلات تقبّل المواطنين للتعليم التكنولوجى بشكل ملحوظ للغاية، ولدينا استثمار ضخم فى البنية التحتية، وكذلك فى المحتوى الرقمى والمناهج».

وعرض الوزير عددا من الأدوات والوسائل المطروحة من قبل الوزارة للتعامل من خلالها مع تداعيات الأزمة، وخطة الوزارة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2020/2021 فى ظل الجائحة، وفى مستهل العرض أشار إلى أن الوزارة لديها المكتبة الرقمية «https://study.ekb.eg/»، التى تحتوى على مناهج رقمية تفاعلية تتضمن المناهج الخاصة بالصفوف الدراسية من «KG1» حتى «G12»، باللغتين العربية والإنجليزية، مضيفاً أن الوزارة تمتلك منصة تعليم وفصولا افتراضية تضم جميع مدارس الجمهورية، مسجلا عليها 13.5 مليون طالب، و1.3 مليون معلم، إلى جانب مليون ولى أمر، وتستخدم هذه المنصة للتواصل الاجتماعى والعلمى، كما يتم من خلالها استلام المشروعات البحثية من مختلف الطلاب والتلاميذ.

وأضاف الوزير أن هناك إمكانية إجراء «بث مباشر» لجميع الدروس المتعلقة بمناهج الصفوف من «G9» إلى «G12»، إلى جانب إجراء امتحانات إلكترونية وصل عددها إلى نحو 10.42 مليون امتحان لطلاب «G10» و«G11» (الصفين الأول والثانى الثانوى)، والذين قدر عددهم بنحو 1.1 مليون طالب، وتضمن ذلك أكثر من 250 مليون سؤال، فضلاً عن وجود منصة مراجعات إلكترونية لطلاب صف «G12» (الصف الثالث الثانوى)، وكذا إتاحة نُظم إدارة التعلم «LMS» لطلاب الصفوف من «G10» الصف الأول الثانوى حتى «G12» الصف الثالث الثانوى.

من جانبه، عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى مقترحاً للعام الدراسى الجديد يرتكز على تطبيق «التعليم الهجين»، الذى يستند إلى دمج نظامى التعلم «وجها لوجه» و«التعلم عن بعد»، موضحاً أنه من المقترح خلال هذه الخطة أن يتمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفى وبعض المهارات من خلال التعلم عن بعد، الأمر الذى يُسهم فى تقليل الكثافة الطلابية وتحقيق الاستفادة الأمثل من خبرة أعضاء هيئة التدريس، مع تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية للجامعات.

وأشار إلى أن خطة المزج بين نظام «التعلم وجهًا لوجه» و«التعلم عبر الإنترنت» تم اعتمادها على نطاق واسع عبر التعليم الجامعى فى عدد من دول العالم، كما أشاد بها بعض العلماء، معتبرين أنها تعد «النموذج التقليدى الجديد للتعليم»، أو «الوضع الطبيعى الجديد للتعلم»، خاصة فى ظل المرحلة الراهنة.

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ولفت وزير التعليم العالى إلى أن الخطة تتضمن ثلاث عمليات هى: التعلم، والتقييم، والأنشطة والخدمات، منوهاً إلى أنه فى مرحلة التعلم سيتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات تدريسية صغيرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يومياً، وتعقيم وتطهير المعامل قبل كل معمل أو حصص عملية، إلى جانب التشديد على ارتداء الكمامات الواقية، وذلك للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأوضح أنه وفقاً للخطة المقترحة، سيتم فى هذه المرحلة احتساب نسبة مشاركة «التعلم وجها لوجه» و«التعلم عن بعد» فى «التعليم الهجين» وفقاً للمحتوى المعرفى والمهارى المطلوب تحقيقه فى المقررات للقطاعات والكليات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المرحلة ستتطلب استخدام تقنيات وعناصر التعلم الإلكترونى، مع وضع آليات مرنة للجامعات، وسيتم ذلك من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات فيما يتعلق بالبنية التحتية، كما سيتم تدريب أعضاء هيئة التدريس، وتقديم كافة أنواع الدعم المستمر للطالب على كل من المستوى العلمى، والتقنى، والإرشاد الأكاديمى.

وأضاف وزير التعليم العالى أنه سيتم استخدام وسائل التعلم عن بعد المختلفة من خلال منصة التعليم الإلكترونى، وإنتاج المقررات الإلكترونية بكل جامعة أو استخدام المقررات الإلكترونية المتاحة على نظام إدارة التعلم بالمركز القومى للتعليم الإلكترونى بالمجلس الأعلى للجامعات مجانا، والذى يحتوى على أكثر من 700 مقرر إلكترونى.

وشرح «عبد الغفار» الاحتياجات والمتطلبات لتنفيذ هذه الخطة المقترحة، من حيث البنية التحتية والبرمجيات والنظم الإلكترونية، وعملية تأهيل المنظومة بما يشمل فى ذلك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، إلى جانب المحتوى التعليمى.