شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات حازمة.. نقل صيادلة بمستشفى دمنهور للقاهرة لرفضهم العمل في «العزل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مع الدكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لمواجهة تقاعس بعض الصيادلة المكلفين بالعمل في مستشفى دمنهور التعليمى، بعد تحويله إلى مستشفى للعزل الصحى، وتخاذلهم عن تأدية واجبهم الوظيفى والوطنى تجاه المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد بمحافظة البحيرة.

وتقرر تكليف عدد 4 صيادلة بمستشفى دمنهور التعليمى بالعمل في مستشفى بنها التعليمى بمحافظة القليوبية، اعتبارًا من الثلاثاء 9 يونيو، وكذلك تكليف 4 صيادلة آخرين من العاملين بالمستشفى للعمل في مستشفى أحمد ماهر التعليمى في القاهرة، وتقرر أيضًا تكليف 2 من الأطباء بمستشفى دمنهور التعليمى بالعمل في مستشفى كفر الدوار العام، من ذات التاريخ على أن يتم رفع توقيعهم من دفاتر المستشفى لمدة أسبوعين.

وكلفت مديرية الصحة بالبحيرة الصيدلانية صفاء السيد عبدالحميد هدهد، كبير إخصائيين الصيادلة بدرجة مدير عام، بالتواجد المستمر يوميًا بصيدلية العزل بمستشفى دمنهور التعليمي طوال فترة العمل بالصيدلية، وذلك لضمان حسن سير العمل وانتظام العمل بصيدلية العزل ومتابعة أي تكليفات تصدرها إدارة المستشفي لها، اعتبارًا الثلاثاء 9 يونيو.

وتأتى تلك القرارات حرصاً من محافظة البحيرة على تقديم أفضل رعاية طبية لمواطنى محافظة البحيرة، وعدم تكرار تلك التصرفات والتى وصفها بيان للمحافظة بـ«غير المسئولة»، والذى أشار إلى تكريم الأطباء المتميزين في تقديم الرعاية الطبية في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، وأن الدولة لا تتأخر عن إثابة المتميزين ومحاسبة المقصرين آداء واجباتهم.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، أن اللجنة المشكلة من المحافظ برئاستها قامت بالمرور على المستشفى والتقت بالصيادلة والذين أبدوا بعض المطالب، وأوصت اللجنة بتحقيق رغباتهم وتذليل كافة العقبات التي تعوق أداء العمل، إلا أنه رغم من توفير كافة متطلباتهم تخاذلوا عن أداء واجبهم وامتنعوا عن تقديم الخدمة، وهو أمر غير مقبول تماماً على حد قولها.

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