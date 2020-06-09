شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1365 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و34 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. الصحة: تسجيل 1365 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و34 حالة وفاة الصحة: شفاء 9375 حالة مصابة بكورونا وخروجها من مستشفيات العزل الصحة: 10618 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز نائب وزير التعليم أمام البرلمان: الطالب سيحضر الامتحانات يومين فى الأسبوع نائب وزير التعليم: نجرى مقابلات لتحديد رؤساء لجان الثانوية العامة Advertisements التعليم: الإجراءات المتبعة للوقاية من كورونا لا تعنى تسهيل الغش أو السماح به "الكهرباء": اتخذنا كافة الإجراءات الوقائية لعقد مؤتمر الأسعار غدًا وزير الكهرباء يعلن غدا خطة هيكلة الأسعار الجديدة فى مؤتمر صحفى النقل: المترو نقل أمس مليون راكب مع إجراءات الوقاية ضد كورونا تصدير 38 ألف طن فواكه وخضروات عبر الموانئ خلال 24 ساعة دار الإفتاء: من يشترى أدوية المناعة لتخزينها دون الحاجة إليها آثم شرعا

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