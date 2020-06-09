شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة الرعاية الصحية: لا يمكننى الإفصاح عن أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة الرعاية الصحية، إن اجتماع اليوم مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، كان هاما ومثمرا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد ظهور حالات ارتفاع في أسعار الخدمات الصحية بالمستشفيات الخاصة، مشيرا إلى أنه كان يجب تقديم حماية للمريض الذي يلجأ للمستشفى الخاص، على أن تتبع تلك المستشفيات الإجراءات الكاملة للوقاية والعزل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" الذي يذاع على قناة الحدث الإخبارية، أن وزيرة الصحة عقدت جلسة مع مقدمي الخدمات الطبية وتحدثت معهم فيما يتعلق بمغالاة فواتير الخدمات في المستشفيات الخاصة، حيث كلفت الوزارة فرق لمتابعة الأمور المادية المتعلقة بالفواتير في تلك المستشفيات للتأكد من عدم وجود مغالاة في الفواتير.

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وأوضح أن الوقت الحالي لا يحتمل الحديث عن المغالاة في الأسعار، واجتماع اليوم كان حول حجم تكلفة تقديم الخدمة في المستشفى وليس القيمة التي تحددها المستشفى، مشيرا إلى أنه لا يمكنه الإفصاح عن الأسعار التي تم الاتفاق عليها.

ومن جانبه، قال النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن القطاع الخاص في إسبانيا، تبرع بالمساهمة في علاج مرضى كورونا في البلاد، وبعد أن تمكنت أسبانيا من السيطرة على الفيروس في الفترة الأخيرة، وجهت لهم وزارة الصحة ورئاسة الوزراء الشكر لموقفهم الوطني والمساهمة في إنقاذ الناس، مشيرا إلى أن المستشفيات الخاصة "بتكسب كتير".

وأوضح أنه الرغم من اجتماع الوزيرة مع أصحاب المستشفيات، إلا أنه لم يتم الإعلان عن الأرقام والمبالغ التي سيتم دفعها مقابل الحصول على خدمة علاج مرضى كورونا.