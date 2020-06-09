"دمه اتصفى في الشارع".. مقتل شاب بطعنة صديقه في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تباشر نيابة جنوب القاهرة، التحقيق في واقعة مقتل شاب على يد صديقه في دار السلام.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة دار السلام بلاغًا من أهالي عزبة خير الله بنشوب مشاجرة بين شاب وصديقه بشارع عبدالحارث، دائرة القسم.

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وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، حيث عثر على المجني عليه مسجى على ظهره وسط الشارع ومصاب بطعنة نافذة وسط الشارع.

وقال شهود عيان أمام رجال المباحث إن المتهم طعن الضحية وفرّ هاربًا، وأن المجني عليه "فضل يجري لحد دمه ما اتصفى".

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم، وتستمع لعدد من شهود الواقعة.