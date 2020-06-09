بالتلسكوب.. كيف بدى القمر بجوار المشترى وزٌحل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

التقط تليسكوب الجمعية المصرية لعلوم الفلك، صورة لظاهرة اقتران القمر وكوكبي المشترى وزحل، مساء الاثنين. وكشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أهم الظواهر الفلكية المرتقبة خلال شهر يونيو الجاري، والتي يأتي في مقدمتها يومي الاثنين والثلاثاء، اقتران القمر وكوكبي المشترى وزحل. وأشار رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات إعلامية، أن القمر سيشرق بصحبة كوكبي المشترى وزحل بدأ من العاشرة والنصف مساء يوم 8 يونيو وحتى فجر اليوم التالي، ويشرق الثلاثة أجرام في 11 مساء يوم 9 يونيو، ويظلا هكذا في سماء القاهرة حتى بزوغ فجر اليوم التالي.



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