خفيفة إلى غزيرة.. "التنبؤ" يكشف خريطة الأمطار على دول حوض النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، مؤشر حالة الأمطار على منابع حوض النيل.
وفيما يخص يوم الاثنين
تشهد الهضبة الإثيوبية أمطار خفيفة غزيرة تترواح بين 3 إلى 35 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 30 مم، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 30.
الثلاثاء
شهدت الهضبة الإثيوبية أمطار خفيفة غزيرة تترواح بين 3 إلى 25 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 20 مم، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 20.
الأربعاء
شهدت الهضبة الإثيوبية أمطار خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 25 مم، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 20 مم، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 30.
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