مطار القاهرة يستقبل 32 رحلة استثنائية لإعادة 5800 مصريًّا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، على مدار الـ24 ساعة، 32 رحلة طيران استثنائية، يسيّرها عدد من شركات الطيران الخاصة، وكذلك شركتا "مصر للطيران" و"إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران، لإعادة نحو 5879 مصريًّا من الكويت والسعودية والإمارات.
وقالت مصادر مطلعة بالمطار، تصل الرحلات تباعًا، ويخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي الظاهري داخل صالات الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، من خلال إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، قبل السماح بمغادرتهم إلى منازلهم؛ لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.
وأشارت المصادر إلى أن جميع الرحلات تصل إلى مبنى الركاب الثالث بالمطار، ويتم توزيع الطائرات ومراعاة المسافات الاجتماعية أثناء إنهاء الإجراءات؛ للحد من الزحام ومواجهة عدوى انتشار فيروس كورونا.
وتابعت المصادر أن كل الجهات بالمطار تعمل وَفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.
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