محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة على كل المناطق خلال الـ6 أيام القبلة، بداية من اليوم الاثنين وحتى السبت المقبل.
وجاءت خريطة درجات الحرارة على النحو التالي:
الاثنين:
القاهرة 37 - 19، والوجه البحري 34- 19، السواحل الشمالية 26- 19، جنوب سيناء 37 - 26، شمال وجنوب الصعيد من 37 إلى 44 درجة نهارا، و24 و30 درجة ليلا.
الثلاثاء:
القاهرة 34 - 20، والوجه البحري 33- 19، السواحل الشمالية 26- 19، جنوب سيناء 32 - 25، شمال وجنوب الصعيد من 35 إلى 42 درجة نهارا، و23 و27 درجة ليلا.
الأربعاء:
القاهرة 36 - 21، والوجه البحري 35- 21، السواحل الشمالية 29- 19، جنوب سيناء 37 - 26، شمال وجنوب الصعيد من 38إلى 41 درجة نهارا، و26 و29 درجة ليلا.
الخميس:
القاهرة 38 - 26، والوجه البحري 36- 24، السواحل الشمالية 32- 23، جنوب سيناء 39 - 26، شمال وجنوب الصعيد من 41 إلى 42 درجة نهارا، 28 درجة ليلا.
الجمعة:
القاهرة 40- 23، والوجه البحري 39- 21، السواحل الشمالية 31- 21، جنوب سيناء 39 - 25، شمال وجنوب الصعيد من 43 درجة نهارا، 29 درجة ليلا.
السبت:
القاهرة 37- 23، والوجه البحري 36- 22، السواحل الشمالية 28- 21، جنوب سيناء 39 - 26، شمال الصعيد 41- 25، جنوب الصعيد 45- 30.
كانت هذه تفاصيل خبر تصل إلى 45.. الأرصاد تعلن توزيعات الحرارة والرطوبة حتى السبت على معظم المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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