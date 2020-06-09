رئيس حزب الوفد يهنئ السيسي بمرور 6 سنوات على توليه الحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه رئاسة الجمهورية، في 8 يونيو 2014.

وأشاد أبو شقة بما حققه الرئيس السيسي، من إنجازات تحتاج عدة عقود لتحقيقها سواء ما تعلق منها بالأمن والأمان في الداخل أو لحماية الحدود المصرية.

وثمّن جهود الرئيس التي شهد لها العالم في مواجهته الشجاعة للإرهاب والقضاء عليه، كما ثمن ما حققه من استقرار اقتصادي ومن مشروعات عملاقة على أرض الواقع كان إنجازها في هذا الوقت القصير دربًا من الإعجاز والإبهار، بالإضافة إلى جهوده لتحقيق الاستقرار السياسي وعمله الدؤوب وحبه لأبناء وطنه.

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