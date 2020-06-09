منظمة خريجي الأزهر تستنكر الهجوم الإرهابي على المدنيين في أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

استنكرت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ما قام به مسلحون من إطلاق النار على أربعة أشخاص من أسرة واحدة بينهم شيخ قبيلة فى إقليم "وردك " الواقع وسط أفغانستان.

وقال بيان المنظمة في بيان لها، الاثنين، إن ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من اعتداء على الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر عند الله تعالى، حيث حرم سبحانه في كتابه قتل النفس فقال: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هي يارسول الله؟ قال: "الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.... ".

وأكدت أن سفك الدماء المعصومة من أعظم الكبائر التي توجب مقت الله تعالى، والإسلام قد عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح البريئة بأشد العقاب، قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق).

وتقدمت المنظمة، بخالص العزاء لأهالي الضحايا، داعية الله تعالى أن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.