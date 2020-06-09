أخبار مصر | تكليف محمد عبدالسلام مديرا عاما للإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية بـ"الأوقاف"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تكليف محمد عبدالسلام مديرا عاما للإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية بـ"الأوقاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين قرارًا بتجديد تكليف الدكتور محمد عبد ربه عبد السلام مديرًا عامًا للإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية.

كما أصدر قرارًا بتجديد تكليف المهندسة نهاد محمد سامي حتاتة مديرًا عامًا للإدارة العامة للتخطيط والبحوث.

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أكد المركز الإعلامي لجامعة الأزهر أن مستشفى الحسين الجامعى تؤدي رسالتها في خدمة المجتمع وتستقبل الحالات الطارئه من إصابات وطوارئ قلب ورعايات وغسيل كلوي وأورام وأنها وفقا للتنسيق مع وزارة الصحة فإنها ليست ضمن مستشفيات العزل الخاصة بفيروس كورونا.

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وأوضح المركز الإعلامي أن مانشر من فيديوهات على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من الإحجام في قبول مريض مجتزأ من سياقه؛ فالمستشفى لم ترفض الحالة لكنها غير مؤهلة لاستقبال مرضى فيروس كورونا حيث تم تشخيص الحالة في أكثر من مستشفى بأنها مريضة كورونا ولم توجد فيها أماكن شاغرة وقد وصلت الحالة إلى مستشفى الحسين الجامعى الساعة ٢.٤٥ ظهرا وتم الكشف عليها بغرفة الفرز - كما هو متبع قبل دخول المريض إلى الإستقبال للمحافظة قدر المستطاع على عدم اختلاط المرضى الكورونا بغيرهم - وتم قياس درجة حرارة المذكورة وكانت ٤٠ درجة وبتوقيع الكشف عليها بغرفة الفرز أفاد الأطباء أنها مريضة كورونا بعد الإطلاع على الأشعة المرفقة معها وضرورة تحويلها إلى أى مستشفى عزل قريبة من عنوان المذكور.

وأضاف: رفض ابنها المغادرة وقام بإخراجها من غرفة الفرز واجلاسها على الأرض بجوار الغرفة وبدأ بالتصوير والاستنجاد وحينما قام فرد الأمن الداخلى وفرد أمن الشركة بمحاولة منعه من هذا العمل والمسارعة بإنقاذ والدته اشتبك معهم المذكور واعتدى عليهم بالسباب فتدخل أمناء شرطة حرس المستشفى وأمناء قسم الجمالية بطلب عدم الاشتباك معه وتركه وشأنه مراعاة لحالته النفسية.

وبين المركز الإعلامي للجامعة أن الشاب الآخر الذي ظهر أقاربه يكيلون السباب للعاملين للمستشفى والدولة فإنه يبلغ من العمر ٣١ عاما وقد حضر للاستقبال بتوقف فى عضلة القلب والجهاز التنفسي وبتوقيع الكشف الظاهرى أفاد الأطباء بوفاته قبل وصوله للمستشفى بساعة وقد أخذوه أقاربه من المستشفى عنوة كما ظهر في الفيديو.

وأهاب المركز الإعلامي بكافة المواطنين التثبت من الأخبار والفيديوهات والتعرف على ملابساتها كاملة من مصادرها الرئيسية في هذا الوقت العصيب الذي تتضافر فيه كافة الجهود للخروج من هذه الأزمة