أخبار مصر | بمشاركة 96 غواصاَ.. استكمال مبادرة تنظيف أعماق شواطئ دهب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بمشاركة 96 غواصاَ.. استكمال مبادرة تنظيف أعماق شواطئ دهب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عدد من الغواصين المحترفين ومدربين الغطس في مدينة شرم الشيخ بمحافظة البحر الأحمر، استكمال تنظيف أعماق شواطئ مدينة دهب من المخلفات وذلك استعدادًا لموسم سياحي قادم.

وأعلنت المبادرة التي انطلقت تحت اسم "Dahab clean up"، تطوع 96 غواصًا من جميع مراكز الغوص على مستوي مدينة دهب، حيث تم تنظيف أعماق مناطق اللاجونا واللايت هاوس وموراي جاردن وجولدن بلوكس، ولازالت المبادرة التي انطلقت منذ أسابيع مستمرة خلال الأيام القادمة لإتمام جميع مناطق المدينة.

وتعتبر الفترة الحالية والتي من أحد تداعياتها ركود حركة السياحة في مختلف المقاصد بالقطر المصري، بسبب تداعيات جائحة كورونا العالمية، وضمن القطاعات التي تضررت "سياحة الغوص"، ولما كانت مصر تتمتع بعدد من المواقع الساحرة التي تؤهلها لتحتل المركز الأول بين مراكز المقاصد السياحية البحرية، وضمنها مواقع مدينة دهب المختلفة في محافظة البحر الأحمر.

ومنذ بداية أزمة كورونا (كوفيد - 19) ويعاني الغطاسين في مختلف مناطق الغوص حالة تكاد تكون تامة من الركود مع توقف حركتي السياحة الداخلية والخارجية، ولكن كان لغواصين دهب رأي آخر، حيث قاموا بحملة نظافة لقاع البحر في مدينة دهب بجنوب سيناء، ورصدت بوابة الخليج 365 الإلكترونية تلك الحملة والتي سننشر مراحلها تباعًا.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".