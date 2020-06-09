شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل كفر الدوار»: شفاء وخروج 16 من المتعافين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مستشفى كفر الدوار العام، المخصص للعزل الصحي، برئاسة الدكتور ياسر زايد، مدير المستشفى، شفاء وخروج 16 من المتعافين من فيروس كورنا المستجد ليرتفع بذلك عدد المتعافين من الفيروس الذين خرجوا من المستشفى إلى منازلهم إلى أكثر من 300 شخصًا، منذ بدء تشغيل المستشفى كحجر صحي في 16 إبريل الماضي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 35,444

تعافي 9,375

وفيات 1,271

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