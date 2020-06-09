شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تواصل توزيع المستلزمات الوقائية والأدوية لحالات العزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الفرق التابعة للإدارات الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، توزيع حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا بمنازلهم، والمصابون بحالات بسيطة ويخضعون للعزل المنزلي، وذلك وفقاً للبروتوكول العلاجي الذي تم تحديده من قبل اللجنة العلمية المشكلة من وزارة الصحة والسكان، والمتبع حسب الحالة الصحية لكل مصاب.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن جميع الفرق بدأت بالإنتشار في جميع القري والنجوع بالمحافظة، بعد توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الوقائية، ووضعها بحقيبة مخصصة لكل شخص، وبها بيان توضيحي بإرشادات الإستخدام، وذلك بعد حصر جميع المستهدفين، وتحديد عناوينهم ووسيلة الإتصال بهم، وتم توزيعها عليهم بمحل إقامتهم، بمشاركة الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية، كما تم تقديم التوعية للحالات التي تم تسليمها العلاج بالمنزل، وكيفية الإستخدام، وإتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء التعامل مع المصاب فترة العزل المنزلي، وطرق الحماية للمخالطين حرصاً على صحتهم وسلامتهم وسلامة الجميع من التعرض للعدوي أو الإصابة بالمرض.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين على هذا العمل نظراً للجهود المبذولة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.