شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يعلن الحد الأدنى لدرجات القبول بالثانوي العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الإثنين، درجات تنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 252 درجة، وذلك بعد إعلان نتيجة نهاية العام الدراسي 2019 /2020 للشهادة الإعدادية، وتحديد أعداد الناجحين، والقدرة الاستيعابية للمدارس المستهدفة، وذلك حسب الأعداد والكثافات والالتزام بالتوزيع الجغرافي بالإدارات التعليمية بالمحافظة.
وقال المحافظ في بيان له، إن قبول الطلاب يتم وفقًا للفراغات المتاحة بكل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، على أن يجري القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التي تريد التقدم للصف الأول الثانوي بالمدارس التابعة لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.
وأشار «الزملوط» إلى تحديد الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض ومدارس الثانوية العسكرية لاحقا.
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