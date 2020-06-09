شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالبحيرة: فتح منافذ لبيع الكمامات والمطهرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة خلال اجتماعه برئاسة المحاسب فتحي مرسي، رئيس الغرفة، فتح منافذ لبيع المطهرات والكمامات وأدوات التطهير والتعقيم بأنواعها في جميع مراكز المحافظة، للتخفيف عن كاهل المواطن في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيرس كورونا

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة عبر برنامج زووم لبحث آخر المستجدات في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، والذي قرر المجلس خلاله استمرار الغرفة في القيام بجميع الإجراءت الاحترازية لمواجة فيروس كورونا والتنبيه على الموظفين والمنتسبين بارتداء الكمامات، وعمل شادر استقبال لمنتسبي الغرفة من التجار وتنظيم دخولهم حفاظا على صحة الجميع.

كما قرر المجلس استمرار الغرفة بتوزيع مطهرات ورشاشات على بعض الجهات داخل نطاق المحافظة للمساهمة مواجهة الفيرس، كما قرر استمرار تنظيم معارض السلع الغذائية التي تقيمها الغرفة بالتعاون مع جمعية إرشاد وحماية المستهلك لمدة شهر آخر للتخفيف عن كاهل المواطنين.