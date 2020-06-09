شكرا لقرائتكم خبر عن حملات ليلية لرش وتطهير شوارع رشيد بمشاركة متطوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، برئاسة المهندسة سلوى زكي، رئيس المدينة، في أول أيام العمل عقب توليها رئاسة الوحدة المحلية بحملات تطهير وتعقيم شوارع المدينة ليلاً بالمدينة والقرى التابعة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشارك في الحملة التي أشرف عليها علاء الدين علام، سكرتير عام الوحدة المحلية، عدد من الشباب متطوعين ضمن مبادرة «في حب مصر» لخدمه أهالي رشيد، وتم عمل رش وتطهير وتعقيم شوارع قرية برج رشيد، ومنزل إحدى الحالات المصابة بالفيروس بالقرية، والشوارع المحيطة بالمنزل، كما تم تطهير وتعقيم مباني مستشفى رشيد والبنك الأهلي وبنك الإسكندرية ومركز الشرطة ومكتب البريد.

وأصدرت الوحدة المحلية بيانًا تناشد فيه المواطنين بإتباع الإرشادات التي يتم الإعلان عنها عبر كافة الوسائل الرسمية، وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن، وتجنب أماكن التجمعات تفاديًا لنقل العدوى، للمحافظة على سلامتهم وللحد من انتشار الفيروس.