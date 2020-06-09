شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل قها» تعلن تعافي طبيب من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجهت مستشفى عزل قها لعلاج مرضي فيروس كورونا التهنئة للطبيب تامر غريب بمناسبة تعافيه من فيروس كورونا حيث أثبتت التحليل خلوه من الفيروس مرتين متتاليتين. وقالت المستشفي بيان لها على الصفحة الرسمية بالفيس بوك «بفضل الله رغم الألم شفاء وتعافي الطبيب البطل تامر غريب من فيروس كورونا». كما وجهت المستشفي رسالة شكر وتقدير للممرضه حنان انور وقال بيان المستشفي «ممرضة من الطراز الفريد تحمل على عاتقها مسئولية التسكين في المستشفى هذه الأيام مجهود كبير وتنظيم رائع رغم الظروف الصعبة والوضع الغير مستقر للحالات عمل متواصل في كل وقت ليل ونهار بنشاط رائع، لا تعرف المستحيل ودوما هناك حل». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 35,444

تعافي 9,375

وفيات 1,271

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