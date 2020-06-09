شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي: تجمعات العيد سبب ارتفاع أعداد كورونا.. والإصابات أصبحت بالعائلات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن أسبوع العيد وما تخلله من سفر ولقاءات أسرية، هو السبب وراء ارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وتابع: «الإصابات منذ العيد أصبحت في عائلات وليس في شخص كما كان في السابق».
وأضاف «تاج الدين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الرأى العام يتأثر بالأرقام وما يقال حول كورونا، والمؤسسات المصرية تعمل على مدى الساعة وتتابع كل ما هو يتعلق بكورونا، ونسير في المقاييس العلمية الإفتراضية ونتعامل مع أرض الواقع، مناشداً الجميع الالتزام بالتعليمات بالإجراءات الطبية والاحترازية، من أجل تجاوز الجائحة.
وأكد «تاج الدين»، أن العلاج المنزلى ناجح، ويحتاج أن يتبع المربض التعليمات التي تنص عليها وزارة الصحة.
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الوضع في مصر
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اصابات
35,444
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تعافي
9,375
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وفيات
1,271
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