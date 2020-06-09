شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مركز ومدينة بنها وطوخ سجل اليوم الإثنين أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، فيما خلت مدينة العبور من تسجيل أي إصابة بالفيروس.
وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 43 حالة إصابة جديدة، وطوخ 40 حالة إصابة والقناطر الخيرية حالة إصابة واحدة، وكفر شكر 5 حالات، وقليوب 3 حالات وشبرا غرب وشرق 8 حالات إصابة، ومدينة قها 2 والخانكة حالة واحدة وشبين القناطر 14 حالة علاوة على تسجيل حالتين إصابة خارجية أتت من محافظات مجاورة للقليوبية.
كانت مديرية الصحة بالقليوبية قد أعلنت عن خروج 7 متعافين من فيروس كورونا من مستشفيات الحجر الصحي بقها، وناصر بشبرا الخيمة بعد سلبية المسحات الخاصة بهم مرتين متتاليتين.
وأوضحت الدكتور أسماء عربي رئيس الفريق الطبي السادس بمستشفي حجر قها، أن 4 حالات تعافت اليوم من فيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 254 متعاف، غادروا المستشفي بعد شفائهم منذ بدء الجائحة.
وفي شبرا الخيمة أعلن الدكتور محمد ناجي مدير مستشفى ناصر العام، تعافى 3 مرضى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 9 حالات شفاء.
فيما أعلن المكتب الإعلامي لمستشفيات بنها الجامعي استقرار وضع 8 حالات مصابة بفيروس كورونا في طاقم التمريض بها بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» وعزلهم منزليا مع المتابعه المستمره من قبل إدارة المستشفيات.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
35,444
-
تعافي
9,375
-
وفيات
1,271
كانت هذه تفاصيل خبر القليوبية تسجل 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.