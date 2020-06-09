شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» تحدد 3 شروط للشركات لتشغيل رحلات إجلاء المصريين العالقين الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الطيران المدني، مساء اليوم الإثنين، بحسب بيان لها، أنه في إطار جهود الدولة لمواجهة أزمة وباء كروناء المستجد 19- COVID ولتنظيم رحلات إجلاء المصريين من الخارج إلى جمهورية مصر العربية، فإن وزارة الطيران المدني توجه عناية جميع شركات الطيران العاملة في جمهورية مصر العربية الالتزام بالآتي :

1- قيام شركات الطيران أو وكلائها بتقديم طلبات التشغيل لرحلات إجلاء المصريين من الخارج إلى سلطة الطيران المدني قبل تنفيذ الرحلة بـ 72 ساعة على الأقل .

2- قيام شركات الطيران أو وكلائها بالحصول على الخانات الزمنية المتاحة، بالتنسيق مع عمليات المطار المعني بالتشغيل قبل تنفيذ الرحلة بـ 72 ساعة وفور الحصول على تصديق سلطة الطيران المدني.

3- قيام شركات الطيران بالتنبيه على الأطقم الطائرة بتوزيع كروت الصحة العامة وإقرارات العزل المنزلي على الركاب بمحطة الإقلاع، والتأكد من ملئها كاملا من قبل الركاب على متن الطائرة، وتسليمها إلى إدارة الحجر الصحي بمحطة الوصول.

يعمل بتلك التعليمات اعتبارا من 8 یونیو 2020 ولحين إشعار آخر.

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