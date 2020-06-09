شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 12 محضر مخالفة حظر وغلق وتشميع محَلين في طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تحرير 12 محضر وسحب رخصة قيادة لعدد 12 سياره ملاكي وتاكسي، لمخالفتهم لقرار الحظر، كما تم غلق وتشميع محلين في مدينة طنطا، ومصادرة عربة أحد النباشين وتوقيع غرامة عليه وقدرها 1000 جنيه.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية، مساء اليوم، بشوارع مدينة طنطا، لمتابعه التزام المواطنين بقرارات الحظر الصادرة من رئاسه مجلس الوزراء، وكذلك الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، رافقه خلالها نائبه الدكتور أحمد عطا، والمقدم إبراهيم كامل، وعادل داوود رئيس حي أول طنطا، ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا .

وتفقد محافظ الغربية ونائبه، الحالة العامة لنظافة شوارع لقمان الحكيم والرفاعي وصدقي بنطاق حي ثان طنطا، وشارع الإسكندرية وشارع الفاتح بنطاق حي أول طنطا، كما تابعا أعمال رضف شارع المعاهدة.

أوضح «عطا» أن رصف شارع المعاهدة هو بداية أعمال الخطة الإضافية للرصف والتي تشمل شارع المعاهدة والفاتح، على أن تستكمل باقي الشوارع تباعا بنهاية أكتوبر القادم .