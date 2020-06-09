شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف ينعى ممرضة متوفاة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ببالغ الحزن والأسى ممرضة بالمستشفى التخصصي وافتها المنية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وأعرب المحافظ عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيدة وكافة أبناء القطاع الصحي، والتي قد استشهدت أثناء تأدية واجبها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها وأبناء بنى سويف جميعهم نعمة الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بني سويف على عظم ما يقوم به جيش مصر الأبيض من جهود وتضحيات في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى تفانيهم وإخلاصهم الكبير في أداء واجبهم المهني والإنساني تجاه أبناء وطنهم الغالي مصر، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الوطن من كل مكروه وسوء، وأن يرفع الوباء والبلاء.

ولفظت ممرضة بقسم الآشعة بمستشفى بني سويف التخصصي، أنفاسها الأخيرة، مساء الاثنين، داخل العناية المركزة بالمستشفى، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، لتشهد المحافظة أول حالة وفاة بين أطقمها الطبية.

واحتجزت مستشفى بني سويف التخصصي كوثر على محمد، رئيسة تمريض قسم الآشعة بالمستشفى التخصصي، قبل ٥ أيام، على إثر ظهور أعراض فيروس كورونا عليها، وعقب سحب عينة منها ثبتت إيجابيتها للفيروس، قبل أن يتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة وتلفظ أنفاسها الأخيرة داخلها.

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