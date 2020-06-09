شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: السيسي مايسترو.. والقادم معه أفضل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال البابا تواضروس، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر شهدت خلال السنوات الست لحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازات وأعمال كثيرة على مستوى مختلف المجالات، واصفا السيسي بـ «مايسترو لهذه الإنجازات».
وأشار «بابا تواضروس»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الإثنين، إلى أن مصر واجهت الكثير من التحديات خلال هذه الفترة، مضيفا أن الرئيس السيسي قائد مستنير، معربا عن ثقته في أن القادم أفضل مع الرئيس السيسي.
وأضاف أن الرئيس السيسي أحدث طفرة غير مسبوقة في مختلف المجالات، متمنيا أن يحصل قطاع التعليم على اهتمام كبير، مثله مثل قطاع الصحة.
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الوضع في مصر
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اصابات
35,444
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تعافي
9,375
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وفيات
1,271
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