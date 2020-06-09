شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين: 16 إصابة بفيروس كورونا بين أعضاء النقابة وحالة وفاة بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت فاطمة الزهراء، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن تلقى 16 حالة إصابة واشتباه بفيروس كورونا جديدة وسط أعضاء النقابة، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة بالفيوم، وذلك عبر الخط الساخن للجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا بنقابة المحامين، مضيفة أن هناك حالة اصابة حرجة و تحتاج الى عناية مركزة بالقليوبية وأنها على تواصل دائم مع وزارة الصحة بشأن تلك الحالة.

وكان وفد من المتخصصين، نفذ الأسبوع قبل الماضى حملة تعقيم وتطهير لمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، والشقة الإدارية التابعة للنقابة وتعقيم نادى المحامين النهرى بالمعادى، عقب ثبوت إصابة اثنين من موظفي النقابة العامة بمقر النادي النهري بالمعادي، وكذا ثبوت إصابة أحد العاملين بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، بفيروس كورونا المستجد.

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يذكر أن لجنة مواجهة تداعيات وباء كورونا بنقابة المحامين، أكدت من قبل أنه تحقق لدى اللجنة ثبوت تعرض اثنين من موظفي النقابة العامة بمقر النادي النهري بالمعادي وكذا ثبوت إصابة احد العاملين بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس وأنه تم التعامل طبياً وفق الإجراءات المقررة مع الحالات المذكورة وجار متابعتهم.

وأضافت اللجنة في بيان لها، أنه حرصاً من اللجنة على اتباع الإجراءات الوقائية الواجبة تم التواصل مع الجهات المعنية بوزارة الصحة لاتباع التوصيات الصحية واجبة التنفيذ.