- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الصادرات المصرية رغم أزمة «كورونا».. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يؤكد: صعود الصادرات المصرية رغم أزمة «كورونا».. عجز الميزان التجارى يتراجع ب 3.9 مليار دولار خلال 3 أشهر.. التجارة الخارجية تستكمل نجاحاتها الممتدة من 2016.. وارتفاع مؤشرات دعم السوق المحلية والنمو.. خطة الإصلاح الاقتصادى تواصل النجاح المباشر.. 5 مجموعات سلعية تتصدر القائمة منها الوقود المعدنى ب 1.8 مليار والمعادن الثمينة ب 793 مليون دولار.
واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..
ـ المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يؤكد: صعود الصادرات المصرية رغم أزمة «كورونا».. عجز الميزان التجارى يتراجع ب 3.9 مليار دولار خلال 3 أشهر.. التجارة الخارجية تستكمل نجاحاتها الممتدة من 2016.. وارتفاع مؤشرات دعم السوق المحلية والنمو.. خطة الإصلاح الاقتصادى تواصل النجاح المباشر.. 5 مجموعات سلعية تتصدر القائمة منها الوقود المعدنى ب 1.8 مليار والمعادن الثمينة ب 793 مليون دولار
ـ تكليف رئاسى بالتوسع فى منظومة التعليم عن بُعد.. رئيس الوزراء يوجه بزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكات الإنترنت.. ويؤكد: لدينا أفكار عديدة لمنع التزاحم والاختلاط بين الطلاب
ـ معيط: نجحنا ألا يشعر المواطن بنقص فى أى سلعة.. الدولة فقدت 123 مليار جنيه من الإيرادات خلال 3 أشهر بسبب كورونا
ـ لجان الثانوية جاهزة لاستقبال 650 ألف طالب.. مديريات التعليم تنتهى من تجهيز مقرات الثانوية والدبلومات.. ومنع دخول الطلاب دون كمامات
ـ السجن المشدد ل 34 متهماً فى اقتحام قسم التبين.. رئيس المحكمة: المتهمون لوثوا أرض مصر بدماء الفتنة
ـ عبد العال: الفواتير مُرعبة.. مجلس النواب يُناشد المستشفيات الخاصة بالتعامل مع «كورونا» بحس وطنى
كانت هذه تفاصيل خبر صعود الصادرات المصرية رغم أزمة «كورونا».. غدا بـ"الخليج 365" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.