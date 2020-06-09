شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الصادرات المصرية رغم أزمة «كورونا».. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يؤكد: صعود الصادرات المصرية رغم أزمة «كورونا».. عجز الميزان التجارى يتراجع ب 3.9 مليار دولار خلال 3 أشهر.. التجارة الخارجية تستكمل نجاحاتها الممتدة من 2016.. وارتفاع مؤشرات دعم السوق المحلية والنمو.. خطة الإصلاح الاقتصادى تواصل النجاح المباشر.. 5 مجموعات سلعية تتصدر القائمة منها الوقود المعدنى ب 1.8 مليار والمعادن الثمينة ب 793 مليون دولار.

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ـ المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يؤكد: صعود الصادرات المصرية رغم أزمة «كورونا».. عجز الميزان التجارى يتراجع ب 3.9 مليار دولار خلال 3 أشهر.. التجارة الخارجية تستكمل نجاحاتها الممتدة من 2016.. وارتفاع مؤشرات دعم السوق المحلية والنمو.. خطة الإصلاح الاقتصادى تواصل النجاح المباشر.. 5 مجموعات سلعية تتصدر القائمة منها الوقود المعدنى ب 1.8 مليار والمعادن الثمينة ب 793 مليون دولار

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