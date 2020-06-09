مطران الأسقفية: "إعلان القاهرة" فرصة حقيقة لسلام ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المطران "منير حنا" مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى أن "إعلان القاهرة" الذى أطلقه "الرئيس عبد الفتاح السيسى" هو بمثابة فرصة حقيقية لتحقيق السلام وعودة الحياة الطبيعية للأراضى الليبية.
وأضاف خلال تصريحات صحفية، أنه على المجتمع أن يدعم هذه المبادرة إذا كانت هناك رغبة حقيقية للسلام والاستقرار فى ليبيا الشقيقة ، وذلك لأن الحروب لاتحقق إلا الدمار و بؤس الشعوب.
وأشار المطران منير : إلى إن مصر بدورها الريادى والهام فى المنطقة، تقف لنبذ العنف و الارهاب فى المنطقة كلها.
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