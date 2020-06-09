شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد تعيين 5 أئمة جدد من خريجى اللغات والترجمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، أسماء الناجحين في مسابقة الأئمة بالإعلان التكميلي السادس (خريجي اللغات والترجمة 2019م).

وذكر بيان للوزارة اليوم أسماء الناجحين والمديريات المرشحة للعمل بها كل منهم كما يلى:

1.أحمد أبو مدين أحمد محمد

الإسماعيلية

2.إبراهيم جمال محمود الخضري

دمياط

3.محمود محمد محمود عبد الغفار

القاهرة

4.محمود محمد محمد الدناصوري

القاهرة

5.محمد عابد يوسف إبراهيم عبد الرازق

القاهرة

وأكدت الوزارة أنه عليهم الحضور لمقر الديوان العام (الإدارة العامة للموارد البشرية، خلال 15 يومًا ، ومعهم أصول المستندات المطلوبة لاستكمال مسوغات التعيين .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اعتمد اليوم الاثنين أسماء الناجحين كمحفظين بمراكز التحفيظ أو بالمراكز الثقافية، وهم

1.محمد احمد زين خليفة

أسيوط

2. محمد ابراهيم السيد محمد القطان

مطروح

3. حسن شعبان سيد أبو بكر

الفيوم

4. عقيل محمد عقيل أحمد

سوهاج

5. محمد محمد لطفي حماد العدوى

الغربية

6. هاني شوقي غنيم عبد الغني

القليوبية

7. سامي حسن سيف عثمان

كفر الشيخ

8. محمود محمود عبد الحليم طعيمة

المنوفية

9. مصطفى أحمد إبراهيم الرشيدي

الغربية

10. عبد العزيز محمد عبد الجواد محمد

أسيوط

11. محمود حسن محمود حسن

أسيوط

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اعتمد

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اليوم الأحد أسماء الناجحين في مسابقة إمام صلاة القيام.

وفيما يلى أسماء الناجحين ومديرياتهم:

أولًا : المستوى الأول :

1. عوض أبو بكر علي أبو بكر

قنا

2. ممدوح علي إبراهيم إبراهيم

الدقهلية

3. أمين علي أمين محمد

أسوان

4. محمود لطفي محمد السيد

الإسماعيلية

5. محمد السعيد عبد المطلب خلف الله

الغربية

6. حسين علي محمد على حموده

أسيوط

7. محمد عبد النعيم محمود عبد المنعم

أسوان

8. إبراهيم عبد المنعم إبراهيم عبد الله

الإسكندرية

المستوى الثاني :

1. محمد إبراهيم السيد محمد القطان

مرسى مطروح

2. مجاهد عبد المنعم أحمد يونس

الأقصر

3. حسين محمود اسماعيل أحمد

البحر الأحمر

وأكدت الوزارة أنه تم إدراج أسماؤهم بالإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم في قائمة الناجحين في مسابقة القيام ، للاستفادة بهم في العام المقبل بإذن الله تعالى .