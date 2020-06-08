شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة والتى تشهد ارتفاع في درجات الحرارة لتصل إلى 38 درجة مئوية على القاهرة .

وعن طقس غداً الثلاثاء يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على معظم الأنحاء لطيف على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والوجه البحري.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «34– 20»، الإسكندرية «28– 22»، قنا «41- 26»، الأقصر«42 – 27»، أسوان «44 – 29».

أما بعد غدً الأربعاء فيسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء نشطة على شمال الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «36 – 23»، الوجه البحرى «36 – 22»، السواحل الشمالية الغربية «31 – 22»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «29– 20»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «37 – 29»، شمال الصعيد «38 – 26»، جنوب الصعيد «42 – 29» درجة مئوية.

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أما الخميس القادم فيسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، نشطة على شمال وجنوب الصعيد وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «38 – 23»، الوجه البحري «38 – 22»، السواحل الشمالية الغربية «31 – 22»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31– 21»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38 – 29»، شمال الصعيد «40 – 27»، جنوب الصعيد «42 – 29» درجة مئوية.