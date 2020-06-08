شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: استمرار توريد القمح رغم انتهاء موسم الحصاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن استمرار توريد القمح في شون وصوامع المحافظة رغم انتهاء موسم الحصاد، مشيرًا إلى توريد 314 ألف طن من القمح لعدد 27 شونة و5 صوامع مُطورة في نطاق المحافظة، والتي من المتوقع أن تستوعب كل الكميات المنتظر توريدها، مشيرًا إلى انتهاء موسم الحصاد في المحافظة وحصاد كامل المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام وتبلغ 386 ألفًا و705 فدانًا في نطاق المحافظة حتى الآن.

وأشار «المحافظ» إلى رش وتعقيم الصوامع وكذلك السيارات الواردة إلى الشون والصوامع وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قبل وأثناء الاستلام، ويتم رش تعقيم الشون الخاصة باستلام القمح قبل بدء عملية الاستلام.

وأضاف «آمنة» أن هناك لجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، لمتابعة أعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية القمح المورد، ولضمان توريد محصول القمح بشكل منتظم.