شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: أردوغان لا صلة له بـ محمد الفاتح.. وفتح القسطنطينية «فتح إسلامي عظيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت دار الإفتاء المصرية، الإثنين، أنه لا صلة مطلقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بما يُعرف بـ«فتح القسطنطينية» بل هو «فتح إسلامي عظيم»، وذلك بعد أن كان قد تضمن بيان سابق للمؤشر العالمي التابع للدار جملة «احتل العثمانيون إسطنبول».

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»: «أكدنا مرارًا وتكرارًا بالوثائق والمؤشرات والأدلة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل استخدام سلاح الفتاوى لتثبيت استبداده في الداخل باسم الدين وتبرير أطماعه في الخارج باسم الخلافة المزعومة».

وأضافت دار الإفتاء: «أما ما يتعلق بفتح القسطنطينية فهو فتح إسلامي عظيم بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وتم على يد السلطان العثماني الصوفي العظيم محمد الفاتح أما أردوغان فلا صلة له بمحمد الفاتح».

وكان المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية، قال إن أردوغان يستخدم «سلاح الفتاوى لتثبيت استبداده في الداخل وتبرير أطماعه الاستعمارية بالخارج».