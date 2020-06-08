شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة دمنهور: تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للطلاب بأسعار مخفضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، عن تقديم خدمات الرعاية الطبية والعلاجية للطلاب وأسرهم بأسعار مخفضة لرفع العبء المادى عن كاهل الأسرة المصرية وتقديم كافة سبل الدعم المادى والمعنوى للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء اللجنة الطبية بالجامعة برئاسة رئيس الجامعة، لبحث إمكانية توفير لجنة طبية من كبار الأطباء والاستشاريين في كافة التخصصات، لإتاحة الفرصة لطلاب الجامعة لإجراء كشوفات طبية عاليه المستوى وبتكلفة مخفضة ومدعمة لتخفيف العبء المادى على أسر وأهالى الطلاب ولمنع التزاحم والتكدس داخل المستشفيات العامة والمراكز الطبية مما يعرض الطلاب لمخاطر الإصابة بالعدوى.

وأكد «صالح» حرص الجامعة على العمل بشكل متكامل وتضامنى فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا وتنفيذ خطط وقرارات الحكومة وإجراءاتها الاحترازية التي اتخذتها مسبقًا حفاظًا على صحة المواطنين، موضحًا أن الجامعة لجأت إلى توفير بدائل علاجية لأبنائها الطلاب داخل الوحدة العلاجية بالجامعة وتوفير العلاج والأدوية بأسعار مخفضة.