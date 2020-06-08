شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دول تصنع البلازما بينهم مصر.. وزيرة الصحة: لا نستطيع فرض التبرع على متعافي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر عقدت اتفاقية مع كوريا الجنوبية، لتصنيع مشتقات بلازما الدم.

وأضافت، في لقاء مع قناة إكسترا نيوز، أن 5 دول فقط هي التي تصنعها، وإن مصر بصدد إنشاء 12 مركزًا لبلازما الدم، تم الانتهاء من 6 مراكز في 6 محافظات.

وذكرت أن مصر ستبدأ خلال أشهر قليلة حملة قومية للتبرع بالبلازما.

وزفت «زايد» بشرى لمصابي كورونا قائلة إن المصابين الذين وضعوا على جهاز التنفس الصناعي، وكانت حالتهم حرجة، تحسنت حالتهم بعد البلازما.

وأكدت أنه لا يمكن فرض التبرع ببلازما المتعافيبن من الفيروس، إذ أن أخلاقيات المهنة تقتضي أن يكون الأمر اختياري.

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